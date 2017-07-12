Назначен и.о руководителя свердловского управления СКР

Екатеринбург, , 19:14 — REGNUM В свердловском управлении СКР назначен исполняющий обязанности руководителя. Им стал полковник юстиции, заместитель отстранённого руководителя Валерия Задорина Алексей Невгад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Задориин 12 июля был временно отстранён от должности. Поводом для этого стал скандал с невыплатой зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

Кроме того, центральный аппарат СКР начал проверку того, как расследовалось возбуждённое на Урале уголовное дело по факту невыплаты работникам денег. Следователей заподозрили в волоките.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся 9 июля, когда президент России Владимир Путин передал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение работников завода. Областные власти после «вошебного пенделя» зашевелились, а 10 и 11 июля большинство работников получили долги по зарплате.

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