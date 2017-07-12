Демократы в Конгрессе США готовят ещё один закон о санкциях против России

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Демократы в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США собираются представитель свою версию законопроекта о новых санкциях в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идёт о законопроекте, который идентичен принятому ранее в Сенате законопроекту, который предусматривает введение санкций против России из-за якобы имеющих место нарушений Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что поддерживает инициативу Конгресса по введению новых санкций против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США с 2014 года начала безосновательно обвинять Россию в якобы нарушении договора РСМД.

Сейчас дело дошло до законопроекта о санкциях в связи с этими «нарушениями». При этом Москва категорически отвергает все обвинения Вашингтона в нарушении договора РСМД. Российская сторона указывает, что США не предоставили ни одного доказательства того, что Москва якобы нарушает договор РСМД.

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