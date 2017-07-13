«В кружевных трусиках и в ЕС»: Россия избежала участи однополой Германии

Москва, , 05:26 — REGNUM Признание в Германии однополых браков лишний раз напомнило дела не так давно минувших дней, когда Россия говорила о намерении создания общего с Европой правового пространства. И если бы на данном пути не произошел сбой, закрепленный недавними событиями, то сейчас мы бы оказались «в едином правовом поле» с марширующими по улицам мужчинами «в кружевных трусиках и в ЕС». Положение анализирует постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Несмотря на то, что — как много раз подчеркивал Владимир Путин — в России гомосексуалисты не поражены в правах, и ограничены только законом о пропаганде своих предпочтений среди несовершеннолетних, с точки зрения Запада, прав и свобод все-таки маловато. Россия же, заявляющая о своей традиционности и желающая — по крайней мере, пытающаяся — быть оплотом традиционных ценностей, подобную «толерантность» не приемлет.

И самое удивительное в этой ситуации то, что мы до сих тщимся доказать ему — Западу — что мы, по сути, такие же (прямо гей-аббревитатура Good As You — такой же, как ты). Конечно, до легализации однополых союзов дело не доходит, но вот по очень многим принципиальным моментам нашей истории мы капитулируем. И хотя это началось не с развалом СССР, а даже раньше, но сейчас мы наблюдаем полнейшее «благолепие». Ельцин — спаситель России, а Сталин — губитель; Ленин — глупый шпион, а Егор Гайдар — мудрый патриот; оранжевая постановка 1991 года — народное восстание, а октябрь 1917 — верхушечный переворот; и это лишь немногие примеры.

На что похожа сложившаяся ситуация и каковы ее перспективы, читайте здесь: Общее право России с однополым ЕС. Вы хотите этого до сих пор?

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