Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

Киев, , 19:04 — REGNUM Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, рассмотрение которого в Верховной раде может начаться осенью, опубликован 12 июля в украинских СМИ.

В частности, документ, составленный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, размещен на сайте «Общественного.ТВ».

По уже сложившейся традиции, реинтеграция Донбасса, как считают в Киеве, должна пройти через введение там военного положения решением президента Украины Петра Порошенко, а также через «использование Вооруженных сил Украины и иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины».

Документ предлагает считать неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными Российской Федерацией».

Стоит отметить, что законопроект предлагает передать товарооборот с территориями ДНР и ЛНР под контроль Вооруженных сил Украины, а все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях, как и их решения, признать незаконными.

В тексте документа утверждается, что вышеуказанные политико-дипломатические меры направлены на выполнение положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, минского меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года.

Такие пункты минских соглашений, как полная амнистия участникам вооруженного конфликта, восстановление экономических связей с ДНР и ЛНР, выборы, конституционная реформа и предоставление особого статуса Донецкой и Луганской республикам киевские законотворцы предпочли забыть.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года на Украине продолжается крупномасштабный вооруженный конфликт, жертвами которого стали не менее 10 тысяч человек. Тогда киевский режим, сложившийся в результате государственного переворота, не признал требований населения Донбасса и направил регулярную армию, включая авиацию, для силового подавления протестов.

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