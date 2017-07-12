Великобритания отправила террористам сотни тысяч фунтов: отчет

Лондон, , 18:44 — REGNUM Некоторые исламские экстремистские организации получали из Великобритании сотни тысяч фунтов финансирования, заявила глава МВД Великобритании Амбер Радд, 12 июля сообщает Reuters.

Британское правительство отказалось опубликовать полный текст отчета об источниках финансирования террористической деятельности, находящихся в Соединенном Королевстве.

«Это связано с личной информацией, которая содержится в отчете, а также по соображениям национальной безопасности», — заявила глава МВД Соединенного Королевства.

Отчет показал, что наиболее распространенным источником поддержки террористов являются небольшие анонимные пожертвования от физических лиц, проживающих в Великобритании.

Напомним, отчет, подготовленный по требованию бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, был передан правительству Соединенного Королевства в 2016 году. После террористических атак, произошедших в Великобритании в 2017 году, власти страны были вынуждены частично опубликовать текст отчета.

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