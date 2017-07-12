Юрий Селиванов, , 18:41 — REGNUM

Пропагандистская кампания, перманентно идущая на Западе по поводу якобы готовящейся в балтийском регионе «российской агрессии», достигла своего очередного пика в связи с намеченными на осень очередными российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017». Тем не менее, реальный масштаб «ответных действий» блока НАТО на северо-восточном направлении остается достаточно скромным. Так, например, пять стран НАТО (Литва, Польша, Латвия, США и Великобритания), принимающих участие в начавшихся 11 июля в Литве учениях подразделений противовоздушной обороны «Tobruq Legacy — 2017», послали на эти маневры в общей сложности всего 500 военнослужащих.

Примерно на таком же минимальном уровне обозначено и военно-воздушное присутствие альянса в этом якобы угрожаемом регионе. Дежурное звено натовских истребителей в Эстонии служит не столько для защиты воздушного пространства этой страны. сколько для постоянного подогрева пропагандистски выигрышной темы перехватов над Балтикой «агрессивно настроенных» российских самолетов. А челночные визиты в страны «санитарного кордона» новейших истребителей «стелс» F-35, общим числом от одной до двух единиц, не столько устрашают, сколько создают весьма неоднозначное впечатление о состоянии американских ВВС.

Столь ограниченный масштаб «ответной реакции» НАТО отнюдь не удивителен, поскольку командованию блока хорошо известно реальное состояние российских вооруженных сил, группировка которых в этом приграничном регионе никак не тянет на наступательную. Достаточно только одного красноречивого примера — части ВКС РФ на Балтике только в этом году получили первый за последний двадцать лет новый боевой самолет-истребитель Су-30 СМ! А на данный момент их число на базе в Черняховске достигло целых трех единиц!

Вполне очевидно, что натовцы сами не верят в возможность агрессивных действий России на данном направлении и эксплуатируют эту тему исключительно в собственных геополитических и военно-экономических интересах.

Но если на северо-восточных рубежах соприкосновения с Россией Запад ограничивается, в основном, шумными пиар-акциями, то на юго-восточном фланге блока наблюдается принципиально иная картина. Военные приготовления НАТО на территориях, непосредственно примыкающих к кризисной Украине, многократно превосходят по своим масштабам аналогичные мероприятия на Севере. Очередным тому подтверждением стали начавшиеся 11 июля военные маневры НАТО «Saber Guardian 2017». Они проходят на полигонах трех государств — Румынии, Венгрии и Болгарии. А участие в них принимает 25 тысяч военнослужащих из 25 стран! Румынские СМИ сообщают о «тысячах единиц техники», задействованных в маневрах, из которых только американцы привлекли около двух тысяч боевых и вспомогательных машин. Пресса уже называет эти учения крупнейшими в истории для данного региона. И действительно, привлечение войск в подобных масштабах было характерно, разве что, для натовских стратегических учений серии «Рефорджер» периода противостояния с Советским Союзом. Но СССР уже давно нет и, мало того, у североатлантического альянса на юге нет даже общей границы с Россией, на традиционную «агрессивность» которой можно было бы списать милитаристскую демонстрацию такого масштаба.

Район этих масштабных военных игрищ отделен от ближайшей территории РФ сотнями километров и поэтому здесь даже теоретически не может идти речь о подготовке к отражению вторжения русских. Наверняка именно по этой причине, западные «масс-медиа» предпочитают не слишком акцентировать эту скользкую тему. Даже доверчивому западному обывателю трудно вразумительно объяснить причину концентрации десятков тысяч солдат на границе с более чем дружественной НАТО Украиной. Равно как и тот факт, что именно в этом регионе альянс принимает меры для развертывания первых крупных стационарных соединений «передового базирования» — в частности объединенной механизированной бригады со штабом в Румынии. Про фактическое существование американской военно-морской базы в румынской Констанце и недавнем открытии стартового района ПРО США в районе Девеселу, обладающего, по мнению российской стороны, не только противоракетным, но и наступательным, ударным потенциалом уже не говорю — это общеизвестные факты.

Однако и это еще не весь список. Военная активность блока на данном направлении становится все более трансграничной в направлении Украины. Американские войска уже давно обосновались на западноукраинской территории, где они якобы занимаются инструктированием боевиков киевского режима. Хотя этот шитый белыми нитками предлог не стесняется высмеивать даже местная весьма политкорректная пресса. И действительно чему могут научить «украинскую армию» заокеанские «джи-ай», которые понятия не имеют о специфике войны на Донбассе и сами постоянно спрашивают у «обучаемых» как они там воюют?

На самом деле под этим благовидным предлогом, американское командование наладило практическое бесперебойное ознакомление тысяч своих военнослужащих, которые на ротационной основе постоянно меняют друг друга, с потенциальным украинским театром военных действий. Эти странные «инструкторы» меняются каждые полгода и прибывают, как правило, в составе своих штатных подразделений — батальонных тактических групп из состава пехотных бригад армии США.

Однако аппетиты Пентагона одной только Западной Украиной отнюдь не ограничиваются. Американские военные все чаще совершают вылазки в Северное Причерноморье, которое после потери США шансов закрепиться на Крымском полуострове, стало для них объектом приоритетного внимания. Так, например, американские спецназовцы непосредственно курируют горнопехотную подготовку курсантов Одесского института сухопутных войск и проводят с ними полевые занятия.

Но особенно активно оперативное освоение юго-западного угла Украины с центром в Одессе проводится под видом международных военных учений. Накануне, 10 июля стартовали очередные маневры серии «Си бриз». Как обычно в одесский порт по этому случаю прибыли американские военные корабли, во главе с ракетным крейсером, оснащенным системами ПРО. А вот что не совсем обычно — натовцы стали активно использовать для нужд своей военно-транспортной авиации Одесский аэропорт. Именно сюда были переброшены войска для участия в данных маневрах. Однако гражданский аэропорт Одессы их, видимо, не вполне устраивает. Во всяком случае, министр обороны Украины Степан Полторак, посетивший накануне учений Одесский регион, в очередной раз озвучил тему «крайней необходимости для нужд ВСУ» восстановления военного аэродрома в Арцизе, неподалеку от границы с Румынией. Зачем малоимущему киевскому военному ведомству аэродром в таком глубоком тылу, министр не уточнил. Хотя и так понятно, что совершенно незачем. Зато эта бывшая авиабаза военно-транспортной авиации СССР, способная принимать самые тяжелые типы самолетов, по всем статьям подходит транспортному командованию ВВС США, которое таким образом получит опорную точку военной логистики на юго-западе Украины. И недешевое финансирование реанимации арцизского аэродрома явно пойдет не за счет нищей украинской казны.

Таким образом, если суммировать все вышесказанное, то становится вполне очевидным следующее. Реальный центр тяжести военных усилий Североатлантического альянса приходится отнюдь не на северный фланг его Восточного фронта, но строго наоборот — на южный. И основная цель предпринимаемых здесь без особой огласки военных усилий заключается не в мифической обороне от России, которой здесь нет и близко, но в создании мощной военно-стратегической инфраструктуры для закрепления контроля Запада над Украиной при любом варианте развития событий в этой стране. С тем, чтобы данный контроль обеспечил Западу максимально широкое и незыблемое присутствие в ряде ключевых пунктов её территории даже в случае вполне возможного расчленения Украины. Иначе говоря, Западный альянс, медленно, но уверенно, следует своему плану дальнейшего продвижения на Восток, «отгрызания» куска за куском исконных земель Русской цивилизации и закрепления их за собой путем прямого военного контроля. И его, в этом смысле, вполне устраивает бесконечная политическая говорильня на всевозможных саммитах, которая де-факто отвлекает общественное внимание от того ползучего «Drang nach Osten», который был и остается основой его геополитической стратегии.