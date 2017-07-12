Александр Шпунт, , 18:32 — REGNUM

ИА REGNUM подробно информировало читателей о ходе определяющей будущее страны избирательной кампании в соседней Монголии — начиная с самых первых шагов будущего президента к вершине власти вплоть до инаугурационной речи Халтмаа Баттулги.

Такое пристальное внимание имеет под собой серьезную почву.

В монгольской политике произошла не просто смена лидеров и даже не просто приход к власти вчерашней оппозиции. Тезисы, с которыми Халтмаа Баттулга вышел к избирателю и которые выверенно срезонировали с общественными настроениями, давно завладевшими умами монгольской и элиты, и улицы, не оставляют сомнения — стране предстоит самый радикальный геополитический разворот с момента распада Советского Союза.

В центр своей кампании Баттулга поставил антикитайскую риторику.

Декларируя «политику третьего соседа» как стратегию своего президентства, Халтмаа Баттулга практически не критиковал «первого соседа» — Россию, зато в каждом выступлении, в каждом избирательном тексте вел жесткую антикитайскую линию.

На многочисленных митингах сторонники Баттулги обвинили оппонентов в том, что они «полукровки-китайцы», а в социальных сетях распространялся видеоролик, намекавший, что противник Баттулги, спикер парламента Миеэгомбын Энхболд из правящей Монгольской народной партии (МПП) имеет китайское происхождение. Энхболд был вынужден опубликовать свое генеалогическое древо, чтобы опровергнуть обвинения.

И избиратель услышал от политика то, что ждал услышать очень давно.

В прошлом году экономика бывшего советского сателлита выросла всего лишь на 1%, что резко контрастирует с впечатляющими 17% в 2011 году.

За последние пять лет 50%-е падение цен на медь, основной монгольский экспорт, обвалил экономический рост страны. А главным покупателем монгольской меди был именно Китай.

Пекин за четверть века перетянул на себя всю монгольскую экономику, а затем так же радикально принялся из нее выходить. Доля Китая занимает 90,5% экспорта Монголии — нереальный ростс 1,5% в 1989 году.

И сегодня монголы, охотно переподчинив свою экономику КНР, обвиняют не свое руководство, а именно Китай в том, что бурный экономический рост «второго соседа» никак не перекинулся на север.

В этом была тактика прошлого политического руководства страны, Монгольской народной партии и ее лидера — спикера парламента Миеэгомбына Энхболда.

Они сознательно — хотя и неофициально — перекладывали ответственность за ухудшение ситуации в стране на «владельцев» монгольской экономики в Китае, навязывая населению мысли о том, что с претензиями нужно обращаться в далекий Пекин, а не в Улан-Батор.

Именно в контексте скрытой антикитайской темы прежнего руководства Монголии аналитики связывают скандальный визит далай-ламы в Монголию в ноябре 2016 г. и последующие за ним публичные извинения страны перед Китаем.

Разумеется, населению не понравилось, что Китай фактически выкрутил руки монгольским властям, настаивая на извинении и заверении, что далай-лама больше в Монголию не приедет. А вот самим властям — очень понравилось. Потому что полностью соответствовало их линии на перекладывание ответственности.

Чемпион мира 1989 года по самбо Халтмаа Баттулга грамотно переиграл оппонентов на противоходе, использовав против них двойственность их позиции — ведь официально монгольское руководство всемерно декларировало тесные связи с Пекином.

Миллиардер Халтмаа Баттулга четко просчитал, что именно сейчас, когда его страна получила $5,5 млрд. от МВФ, самое удобное время плавно ликвидировать однонаправленное ориентирование Монголии на КНР.

Муж русской жены Анжелики, прекрасно владеющий русским языком Халтмаа Баттулга хорошо чувствует, что ссориться с «первым» соседом в условиях разрыва со «вторым» крайне неразумно — и потому свою политику «политику третьего соседа» позиционирует как антикитайскую, а не как политику против и России, и Китая сразу.

К слову, русская община Монголии, довольно многочисленная (в силу большого количества смешанных семей бывших советских студентов из Монголии), активно работала в пользу Халтмаа Баттулга.

Мировые агентства широко цитировали Тувшинбулага Сварикова, 25-летнего монгольского активиста, выходца как раз из такой семьи. «Китай стал самым большим врагом Монголии со времен Чингисхана» — Тувшинбулаг Свариков так агитировал за нового президента на митингах.

Уже очевидно, что избрание такого политика, как Халтмаа Баттулга открывает для всех игроков в регионе новые поля возможностей.

Заклятый друг и надежный враг Китая, — Индия уже всерьез разрабатывает «монгольскую карту». Влиятельная в индийских деловых кругах «Интернешнл Бизнес таймс» вышла с позиционирующим материалом на эту тему. «Подобно тому, как Китай бросил вызов Индии в Южной Азии, угрожая ее маленькому соседу [речь о конфликте на треугольнике границ Идии, Китая и Бутана], Индии необходимо разработать политику, направленную на то, чтобы превратить Монголию, северную соседку Пекина в своего доверенного союзника», — говорится в публикации.

Россия начинает новый раунд монгольской игры с хороших стартовых позиций.

Но Халтмаа Баттулга вовсе не пустоголовый популист, каким его сейчас рисуют в изданиях Запада, ориентируясь на китайские англоязычные источники. Пустоголовый популист не смог бы с нуля в нищей Монголии собрать миллиардное состояние.

В своей инаугурационной речи президент Баттулга пообещал «стоять за одинаково выгодные внешние отношения» и высказал стремление к укреплению партнерских отношений Монголии с США, Японией, Германией и другими странами, «за пределами двух первых соседей».

Одним словом, в регионе явным образом обозначился и новый игрок, и новая игровая площадка для геополитических маневров великих держав.