Киев, , 04:52 — REGNUM Раскольники т.н. Киевского патриархата и радикалы-националисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили союз. Их соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ставит ряд стратегических целей, в числе которых — создание Украинского Самостоятельного Соборного Государства и Единой Поместной Церкви. Соглашение анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Такое исполнение чаяний отщепенцев от православия с одной стороны и радикалов с другой влечет за собой и другие цели, которые союзники видят, помимо прочего, в распространении истин христианского вероучения и поддержке на Украине всего лучшего — в том числе, здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, охраны культурного и исторического наследия.

Очевидно, что раскольники, берущие на себя роль самых православных их христиан, имеют такую же право на эту роль, как радикалы — на лавры защитников памятников. Не говоря уж о том, что обещанная в документе духовная поддержка воюющим на Донбассе боевикам «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от «священников» «Киевского патриархата» согласуется с христианскими истинами еще меньше.

Самое примечательное, что в «патриархате» это прекрасно понимают, потому что в соглашении прописано: капеллан «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своей деятельности «руководствуется не только христианскими ценностями, но и основами идеологии украинского национализма». А ведь всякий, кто подробно или хотя бы примерно знает, что именно творили «первые лица» украинского национализма, Бандера и Шухевич, ужаснулся бы подобному попранию имени Христова, поставленного в ряд с именами организаторов террора, шокировавшегося даже гитлеровцев.

Если же убрать весь пафосный флер, то становится очевидным реальная подоплека договора — «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становится боевым крылом раскольников. Капелланская же служба этой организации будет способствовать усугублению церковного раскола (об этом говорится другими словами, но все же об этом) и гражданского конфликта.

Каковы первые «плоды» этого союза, существующие уже некоторое время и сейчас оформленные официально, читайте здесь: «Зиговать и креститься»: сердечное согласие раскольников и нацистов.

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