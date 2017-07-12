В Курской области главу сельсовета будут судить за растрату бюджетных денег

Курск, , 18:20 — REGNUM В Касторенском районе Курской области состоится суд над главой Успенского сельсовета. Как сообщает региональное управление СК РФ, он обвиняется в растрате бюджетных средств.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2016 года глава сельсовета выплачивал исполняющему обязанности директора Успенского дома культуры заработную плату, хотя тот на самом деле не выполнял должностных обязанностей.

Все это время мужчина работал водителем в администрации муниципального образования и сторожем школы, где получал положенную ему зарплату. Всего глава муниципального образования растратил вверенные ему бюджетные средства на общую сумму более 42 тысяч рублей.

Горшеченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние несколько месяцев в регионе прокатилась череда дел о коррупции, самым громким из которых стало обвинение заместителя губернатора Василия Зубкова. По версии следствия, он получил от руководителя строительной фирмы гараж стоимостью более миллиона рублей за то, что помог ввести в эксплуатацию дом, строительство которого суд признал незаконным. 10 июля стало известно, что Зубкова отправили в отставку, а его должность занял экс-глава администрации Центрального округа города Курска Михаил Горбунов.

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По подсчетам региональной прокуратуры, с января 2016 по июнь 2017 года выявили 292 преступления коррупционной направленности. Из них 31 было совершено в крупном или особо крупном размере, а 49 совершили должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления.

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