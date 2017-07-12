Ярославская «Родина» пошла по рукам

Ярославль, , 18:10 — REGNUM 12 июля федеральное руководства партии «Родина» приняло решение о приостановлении полномочий председателя регионального отделения партии Александра Миклина и председателя городского отделения партии Андрея Власова. Как сообщает информационный портал «Ярньюс», это решение мотивировано нежеланием ярославского руководства участвовать в выборах депутатов муниципалитета Ярославля.

В региональном отделении «Родины» эту информацию корреспондентучастично подтвердили.

«Да, у нас есть расхождение взглядов с федеральным руководством партии. Мы сомневаемся в целесообразности сборов подписей, необходимых для участия в выборах. Это очень большая организационная работа, а шанс собрать нужное число подписей и получить возможность участия в выборах по партийным спискам не очень велик. Увы, примеров, когда к подписям «придираются» и не допускают партию и кандидатов к выборам, на несколько порядков больше, чем обратных. Наши коллеги из Москвы настаивают, но при этом не могут гарантировать нам ни какой поддержки. Если они считают, что отстранив меня с Власовым, они обеспечат себе хоть какой-нибудь результат, то я не возражаю — с интересом понаблюдаю, даже готов помочь», — пояснил ситуацию руководитель регионального отделения партии Александр Миклин.

Возглавить областное отделение «Родины» может Тарас Сидорин — член всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Однако формально отставку нынешнего руководства и назначение нового должен утвердить региональный политсовет партии. Его заседание запланировано на 14 июля. Учитывая, что состав политсовета в основном состоит из единомышленников Александра Миклина, результат заседания не столь однозначен. Вполне возможно, что решение вопроса может быть рассмотрено уже в суде.

Ярославские политические эксперты расходятся в оценке главных причин произошедшего, но сходятся во мнении, что партию ждёт масштабная кадровая ротация и она потеряет даже видимую независимость от региональной власти.

«Мне кажется, что политические стратеги города решили сделать «Родину» партией-спойлером КПРФ на выборах депутатов муниципалитета Ярославля. Для того чтобы спойлер был не сильно финансово затратным и «карманным» там нужно своё руководство. Поэтому отставка регионального руководства «Родины» очень логична. КПРФ может набрать большой процент на выборах, и чтобы этого не допустить готовятся различные спойлерские проекты — «Коммунисты России», «Родина». У политтехнологов, работающих с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым, есть выход на федеральное руководство партии, один из главных политконсультантов мэрии — Марат Муллагулов вообще когда-то был активистом «Родины». Я думаю, эти связи были использованы», — поделилась своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Татьяна Капустина.

Ярославский политолог Евгений Голубев считает, что недовольство работой регионального отделения партии в Москве появилось уже давно, а ситуация с выборами в муниципалитет оказалась «последней каплей».

«Очень многие люди в Ярославле, связанные с политикой, знакомы с председателем ярославской «Родины» Александром Миклиным и знают, что человек он чрезвычайно ловкий. Но за последние год-полтора, когда было оживление регионального отделения под лозунгом продвижения строителя из Подмосковья Андрея Воробьёва в депутаты Госдумы, стало понятно — отделение партии нацелено на извлечение некоторой выгоды от своей деятельности, но без очевидного результата. Теперь, видимо, это поняли на федеральном партийном уровне. Когда отделение участвует только в выборах, где есть сильный финансовый ресурс, то это — не работа партии, а бизнес. Всё пришло к очевидному и естественному результату. Когда нужно было оживлять отделение, работать с избирателями, а руководство не могло и не хотело этого делать, федеральные лидеры партии приняли в сложившейся ситуации адекватное решение. Ни в коем случае никого не хочу обидеть, но это должно было произойти, причём, как мне кажется, гораздо раньше», — заявил Евгений Голубев.

Ярославский политолог Александр Миклин возглавил региональную «Родину» в июле 2015 года, сменив на этом посту Константина Зирова. Тогда же был сформирован новый региональный совет партии, в который вошли директор Института управления, права и экспертизы собственности Сергей Чурочкин, экс-помощник депутата Государственной думы России Никита Кириллов, директор рекламного агентства «Рико-Пресс» Александр Лукичев и другие. Несколько позже городское отделение партии возглавил депутат муниципалитета Ярославля Андрей Власов, который избирался от «Единой России». В феврале 2016 года ярославская «Родина» обеспечила выдвижение на пост мэра Рыбинска, демонстративно вышедшего из партии власти депутата Ярославской областной думы Владимира Денисова, который занял на выборах второе место. Кандидатами от «Родины» на выборах депутатов Госдумы России стали всё тот же Владимир Денисов, занявший в итоге третье место, и руководитель строительной группы «Агрострой» из Подмосковья Андрей Воробьёв. Несмотря на значительные финансовые вложения, Воробьёв набрал чуть более 4% голосов избирателей.