Кремль прокомментировал срыв сроков сдачи ледокола «Арктика»

Москва, , 18:17 — REGNUM В Кремле прокомментировали перенос сроков сдачи в эксплуатацию новейшего атомного ледокола «Арктика». Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что гибкость в сроках реализации таких масштабных проектов, как ледокол «Арктика» вполне допускается.

«Определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается. А в остальном, безусловно, работают контрольные органы, которые делают свою работу», — сказал Песков.

Напомним, согласно контракту с «Росатомфлотом» «Балтийский завод» должен был сдать атомный ледокол проекта 22 220 «Арктика» до конца 2017 года.

Однако уже в марте 2017 года на замедании государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое проходило в Архангельске, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что головной ледокол проекта планируется сдать в первой половине 2019 года. Еще два ледокола — в ноябре 2020 года и ноябре 2021 года.

Осьмаков пояснил, что перенос сроков в первую очередь связаена с влиянием западных санкций. При этом замминистра подчеркнул, что проблему импортозамещения компонентов ледокола удалось полностью решить.