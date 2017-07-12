В ДНР передали доказательства применения пыток на Украине миссии ООН

Донецк, , 18:15 — REGNUM Встреча омбудсмена ДНР с представителем миссии ООН по правам человека на Украине прошла 12 июля в Донецке. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова передала в ходе встречи с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер документы, свидетельствующие о применении незаконных методов дознания со стороны представителей украинских силовых структур, сообщил ИА REGNUM представитель аппарата омбудсмена ДНР.

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На встрече обсуждались такие вопросы, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и необходимость сотрудничества с представителями Киева в области обмена данными ДНК для идентификации тел, пояснили в аппарате омбудсмена.

«Представителям мониторинговой миссии ООН были переданы документы, свидетельствующие о применении незаконных методов дознания со стороны представителей украинских силовых структур», — сообщил представитель аппарата омбудсмена.

Также там добавили, что во время встречи обсуждалась «деструктивная позиция представителей Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске».

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