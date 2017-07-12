«Дорогие братья по оружию»: в Литве встречали ЗРК Patriot США

Вильнюс, , 17:45 — REGNUM На Шяуляйской авиабазе ВВС НАТО в Литве состоялась церемония открытия учений международной наземной противовоздушной обороны Tobruq legacy 2017, которые впервые проводятся в Литве. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 июля, в Минобороны Литвы.

«Дорогие коллеги — братья по оружию, для меня честь поздравить вас с прибытием в Литву. Это первый раз, когда, будучи в Литве, мы вместе как НАТО будем отрабатывать противовоздушные процедуры по 5 статье и улучшать наше взаимодействие, работая вместе с другими участниками учений, которые проходят в Чехии и Румынии. Позвольте поблагодарить все страны, принимающие участие в учениях, особенно США, чья поддержка, оказываемая безопасности нашей страны, и организация этих учений укрепляет весь Альянс», — сказал командующий ВВС полковник Дайнюс Гузас, приветствуя участников учений Tobruq Legacy 2017.

В церемонии также приняли участие руководство ВВС, представители города Шяуляй, участники учений из Литвы и четырех других стран НАТО — Великобритании, США, Латвии и Польши.

Во время военных учений будет отрабатываться взаимодействие единиц наземной противовоздушной обороны, и будут совершенствоваться процедуры управления воздушным пространством и контроля.

Tobruq legacy 2017 пройдут в Шяуляйском округе до 22 июля. Всего в учениях в Литве примут участие около 500 военных и около 30 систем противовоздушной обороны.

Учениями Tobruq Legacy 2017, которые одновременно пройдут в Литве, Чехии и Румынии, будет руководить учрежденный в Румынии Штаб воздушного компонента Объединенных сил, в котором будут принимать участие военные ВВС Литвы. Литовские подразделения также примут участие в учениях, которые пройдут в Чехии, где будут совершенствовать навыки проведения операций противовоздушной обороны в ночное время. Всего в учениях Tobruq Legacy участвуют около 18 тыс. военных из 12 стран НАТО.

Интегральной частью учений Tobruq Legacy 2017 в Литве будут национальные учения «Бодрый сокол 2017», во время которых будет отрабатываться взаимодействие единиц ВВС Литвы, процедуры управления и контроля.

Основной организатор Tobruq Legacy 2017 — США. ВВС Литвы будут принимать в них участие уже в третий раз: в 2015 году литовская единица размером с отряд впервые тренировалась проводить операции противовоздушной обороны НАТО (в Чехии), в 2016 году — единица размером с батарею (Словакия), а в этом году военные ВВС Литвы будут тренироваться действовать вместе с союзниками и руководить международной единицей наземной противовоздушной обороны размером с батальон.