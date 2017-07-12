Подано заявление в Генпрокуратуру РФ на латвийского депутата-русофоба

Рига, , 17:37 — REGNUM Латвийский общественный деятель Владимир Линдерман написал заявление в Генеральную прокуратуру России на депутата Сейма от праворадикального Национального объединения Эдвина Шноре за сравнение русских со вшами, сообщает портал Mixnews.lv. Линдерман просит возбудить уголовное дело против Шноре.

«Считаю, что уподобление русскоязычных жителей Латвии «вши», а также использование оскорбительного словосочетания «русская вошь» в общем контексте статьи является действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и языка, совершенным с использованием средств массовой информации. На мой взгляд, высказывание автора подпадает под статью 282 Уголовного кодекса РФ — «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — пишет он в своем заявлении.

Напомним, ранее Полиция безопасности Латвии приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не выявлены признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону. В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая 2017 года в издании «Национальные вести» была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша. «Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно. И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают», — написал в статье Шноре.

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