Россия внесла в черный список латвийского продюсера мюзикла

Рига, , 17:33 — REGNUM Россия отказала латвийскому продюсеру Юрису Миллерсу в предоставлении визы, так как он внесен в черный список, сообщает портал Nra.lv. Об этом сообщил в социальной сети Facebook сам Миллерс.

«Российское посольство мне отказало в предоставлении визы, так как я внесен в российский черный список, в котором, согласно ранее опубликованной информации в СМИ, также внесены Алвис Херманис, Солвита Аболтиня, Инесе Вайдере, Артис Пабрикс, Янис Майзитис и другие»

, — написал Миллерс.

Продюсер также указал, что в России был неоднократно, чтобы освещать культурные мероприятия, а также в свое время визит президента Вайры Вике-Фрейберги: «Никогда не нарушил законы этой страны, поэтому внесение меня в черный список вызывает больше вопросов, нежели ответов. Неужели Россия оценила мою профессиональную деятельность и включила в этот список, как ответ на включение Иосифа Кобзона в черный список Латвии? Если так — я являюсь жертвой официальных европейских санкций против России».

Напомним, Юрис Миллерс является продюсером мюзикла «Цукурс. Герберт Цукурс», прославляющего нацистского преступника и убийцу латвийских евреев Герберта Цукурса.

В 2006 году Генеральная прокуратура Латвии начала криминальный процесс о массовом уничтожении еврейского гражданского населения на территории Латвии во время Второй мировой войны по статье 71 уголовного закона. В этом криминальном процессе расследуется также деятельность Цукурса во вспомогательной Полиции безопасности Латвии, службе Немецкой безопасности или так называемой команде Арайса.