Китайский вице-премьер призвала к скорейшему улушению отношений Японией

Пекин, , 17:44 — REGNUM Китай и Япония должны защищать политический фундамент двусторонних отношений и восстановить их нормальное развитие как можно скорее, заявила вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун, передает 12 июля агентство «Синьхуа».

Свое заявление Лю сделала во время встречи с делегацией женщин-законодателей из Японии во главе с представительницей Либерал-демократической партии Японии Сейко Нода.

«Китайско-японские отношения находятся в знаменательной точке истории, когда страны празднуют 45-летие нормализации дипломатических отношений, а в 2018 году предстоит празднование 40-й годовщины подписания Договора о мире и дружбе между Японией и Китаем», — отметила Лю.

Она призвала страны претворить в жизнь консенсус, достигнутый ранее лидерами стран на саммите G20, который состоялся в начале июля в Гамбурге.

Она также отметила, что стороны должны поступательно развивать обмены и сотрудничество в различных сферах.

Нода, в свою очередь заявила, что Япония предпримет все необходимые усилия для достижения взаимопонимания и доверия между двумя странами во имя строительства крепкой японско-китайской дружбы.

Напомним, что отношения между Японией и Китаем в последнее время достаточно сильно осложнены. В том числе причиной тому является двусмысленная политика японской стороны в вопросе отношения с Тайванем. Однако, наиболее глубокой причиной конфликта является отношение Японии к вопросу исторической памяти. В частности, Китай крайне болезненно относится к почитанию японскими политическими деятелями военных преступников, причастных к массовым убийствами китайцев во время Второй Мировой войны.

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