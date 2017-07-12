Жители Гдовского района Псковской области просятся в состав Ленобласти

Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Жители Гдовского района Псковской области просят передать их деревни в состав «более богатой» Ленинградской области и готовятся к проведению референдума. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с такой инициативой от лица населения выступил один из местных жителей Владимир Баранов в своём обращении на сайте главы Псковской области Андрея Турчака.

Жители деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка и других, а также члены садоводств, расположенных поблизости, в своем письме к губернатору пишут, что, хотя территориально они относятся к Добручинской волости Гдовского района, добраться до их населенных пунктов фактически можно только через город Сланцы Ленинградской области, хоть и приходится делать крюк в 50 км.

«Там хорошая асфальтированная дорога, которая ежегодно ремонтируется. Она, к сожалению, заканчивается на границе с Псковской областью. Со стороны Гдова дорога практически не проезжая и с «односторонним» движением. Встречным машинам не разъехаться», — жалуются жители.

По их словам, неоднократные обращения к властям с просьбой хотя бы выровнять дорожное полотно с помощью грейдера ничего не дали. По обочинам не проехать на велосипеде, до магазина не доехать с детской коляской. «Почему в соседнем Сланцевском районе дороги, в том числе и муниципальные, содержатся в нормальном состоянии? Нормативы на содержание одинаковые. Может причина в нежелании и неумении работать?», — предположили жители Гдовского района.

«Уважаемый Андрей Анатольевич! Просим Вас рассмотреть вопрос передачи нашего заброшенного угла в состав Ленинградской области. Мы имеем право ходить и ездить по дорогам. Чтобы к нам могла проехать скорая помощь, пожарная машина, рейсовый и школьный автобус. Кадастровая стоимость земли при этом не будет зашкаливать», — говорится в письме за подписью нескольких десятков жителей деревень.

Инициативу в комментариях под обращением поддержали и другие жители Гдовского района. «Давайте проведем в области референдум о присоединении к более богатой области. Надоело нищенствовать, хочется пожить по-человечески», — написала одна из них.

«Сегодня с такими фактами не сталкивались, чтобы делились границы на уровне регионов. Раньше нужно было проводить референдум, но законодательство постоянно меняется. Когда дело касается муниципальных образований, ситуация понятная. Но, думаю, если на уровне федерации или двух субъектов примут решение, если люди захотят и регионы согласятся, решение найдут», — прокомментировал инициативу депутат парламента Ленобласти Владимир Петров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Однако он подчеркнул, что принимать такие решения преждевременно. «Нужно разобраться в ситуации, всё ли хорошо выполняются местной властью. Мы все были в одинаковой ситуации, но Ленинградская область, приняв рад законов, смогла серьезно поменять экономическую ситуацию. Псковская область может также развиваться», — добавил парламентарий.