«Россия не перестала быть империей» — Лимонов

Москва, , 17:02 — REGNUM Россия всегда была и до сих пор остаётся империей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов во время круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

«Сейчас мы называем империей негомогенное, неодноплеменное образование государственное, ненациональное государство. Согласно этому представлению, Российская Федерация уже является империей», — заявил Лимонов.

При этом он подчеркнул, что для России всегда было естественным государственное устройство с сильной централизованной властью — качество, которому, по мнению Лимонова, нет альтернатив в обозримой исторической перспективе.

В то же время неоднородность российского государства означает, что власть неизбежно сталкивается с различными вызовами в сфере этнических и конфессиональных отношений. В частности, одной из ключевых проблем современной России является изменение в стране роли ислама, считает Лимонов.

«У нас считается, что у нас другой ислам. Однако, во-первых, у нас очень большой ислам — от 20 до 30 млн, и интересно, что точную цифру нам никто не называет. <…> Во-вторых, хотя у нас говорят, что у нас ислам давно, у нас татарский ислам, и да — он с нами уже 500 лет. Но то, что татарский ислам давно сменяется и сменился во многих местах кавказским исламом, дудаевским — об этом не говорят. И о том, что он бешено и быстро переживает радикализацию — тоже», — заявил Лимонов.

«Помните 1947 год? Индия, разделение стран на индуистскую Индию и мусульманскую. Миллион жертв убитых и 13 млн беженцев. Сейчас, не дай бог, подобные ситуации, всех этих «радостей», ужасов будет куда больше. Это проблема, о которой в России есть о чём задумываться — бояться не надо, никогда. Но смотреть на эти вещи надо бестрепетным взором и понимать, что нас ожидает», — подчеркнул он.

Второй важнейшей проблемой России публицист назвал колоссальное социальное расслоение — 71% национальных богатств в России принадлежит менее чем 1% населения. И по этому показателю Россия значительно уступает не только многим западным государствам, но и так называемым развивающимся странам, констатировал он.

«Для сравнения в Индии — 49%. Я всегда с удовольствием привожу этот пример, потому что в нашем понимании Индия — это нечто дряхлое, слоны, раджи, огромные бриллианты на тюрбанах… А оказывается, у нас всё куда круче», — указал Лимонов.

Напомним, что 12 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова. Видеозапись выступления доступна по ссылке.