Командование авиадивизии выразило благодарность самарскому губернатору

Самара, , 16:51 — REGNUM Командир 326-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Сергей Кувалдин выразил благодарность губернатору Николаю Меркушкину за оказанную помощь в организации вручения орденов Мужества вдовам гвардии майора Александра Зайцева и гвардии майора Антона Батечко. Как сообщает ИА REGNUM, офицеры погибли при исполнении воинского долга.

«Для сослуживцев и руководящего состава войсковой части Александр и Антон навсегда остались в памяти как образцовые офицеры, опытные авиаторы, надежные друзья. И боль от утраты боевых товарищей не утихает даже спустя годы. Мы признательны Вам и ветеранам-авиаторам Самарской области, что не остались равнодушными, нашли время и возможность поддержать семьи погибших летчиков. Отрадно осознавать, что остались еще такие отзывчивые люди, как Вы. Желаю процветания славной Самарской губернии. Надеемся на дальнейшее и благотворное развитие наших дружеских отношений», — говорится в обращении командира дивизии Кувалдина.

Как сообщало, 20 июня глава Самарского региона в торжественной обстановке вручил Орден Мужества (посмертно) вдове майора дальней авиации Александра Зайцева. Указ о его награждении 9 марта 2017 года подписал президент России Владимир Путин. Майор Зайцев был представлен к награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества был передан на вечное хранение вдове летчика Асие Зайцевой и дочери Веронике. Участники церемонии стоя почтили память героя.

В Набережных Челнах Орден Мужества самарская делегация вручила в торжественной обстановке Марине Батечко, вдове погибшего летчика Антона Батечко.