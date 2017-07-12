Генерал СКР отстранён из-за скандала с невыплатой зарплат в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:50 — REGNUM Руководство Следственного комитета России отстранило от работы руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Валерия Задорина за волокиту в расследовании невыплаты зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Об этом сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СКР.

Напомним, громкий скандал в Нижнем Тагиле разгорелся после того, как рабочие завода теплоизоляционных изделий пожаловались президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Они рассказали, что директор завода отказывается им платить заработную плату, пока его об этом не попросит глава государства.

Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал ему о подобной жалобе и попросил осторожно разобраться в этой ситуации.

Кувайшев позже заявил, что есть документальное подтверждение того, что 110 рабочих не получали зарплату на общую сумму в 7,5 млн рублей.

При этом ИА REGNUM известно, что 195 работникам нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий задолжали деньги за период с апреля 2016 по январь 2017 года. Общая сумма задолженности превысила 13 млн рублей.

10 июля в Свердловскую область прибыли сотрудники центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры. Началось расследование. Долги по зарплате были частично погашены 10 и 11 июля.

СКР истребовал уголовное дело по факту невыплаты людям денег в центральный аппарат для того, чтобы проверить, как его расследовали свердловские следователи. По результатам проверки и был отстранён Задорин.

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