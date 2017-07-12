Докладчик ООН по правам человека начал свой первый визит на Кубу

Гавана, , 16:15 — REGNUM Докладчик ООН по правам человека и международной солидарности Вирджиния Дандан 11 июля начала свой первый визит на Кубу, где она встретится с официальными представителями организаций гражданского общества и органов власти в области образования и спорта, сообщает El Periódico.

Это второй независимый эксперт ООН, посещающий остров в последние месяцы после докладчика по вопросу о торговле людьми Марии Грации Джаммаринаро, посетившей остров в апреле 2017 года.

Эти визиты по приглашению властей острова знаменует новый этап в отношениях между ООН и Кубой, в рамках которых независимый эксперт Совета по правам человека ООН посещает остров впервые за последние десять лет.

Визит Специального докладчик начался в кубинской Ассоциации Организации Объединенных Наций, организации, которая объединяет проправительственные организации гражданского общества на острове, такие как Федерация кубинских женщин, Комитеты по защите революции, Национальная ассоциация мелких фермеров, Союз писателей и художников и Союз юристов.

Кроме того, на встрече с Дандан присутствовали представители кубинской Ассоциации лиц с ограниченными физическими возможностями, Кубинской ассоциации преподавателей, Национального совета научных обществ и кафедры пожилых людей в Гаванском университете.

Со всеми из них происходил почти двухчасовой обмен мнениями по проектам сотрудничества, разработанным этими организациями, доступу к фондам ООН и прозрачности информации.

Докладчик также провел отдельные встречи с первым заместителем министра образования и заместителем министра высшего образования Кубы, где шел разговор о свободной и универсальной системе образования острова, одного из главных достижений Кубинской революции.

Во время своего визита, который продлится до 14 июля, Дандан также встретится с ключевыми фигурами кубинского правительства, такими как министр иностранных дел Бруно Родригес и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиерка.

Также запланированы встречи с представителями министерств здравоохранения, Латиноамериканской школы медицины и Кубинского института дружбы народов.

Напомним, кубинская Национальная комиссия по правам человека и национальному примирению является единственным органом, который регистрирует на Кубе инциденты, связанных с нарушениями в этой области, и зафиксировала в своем докладе от июня 2016 года, по меньшей мере, 380 политически мотивированных арестов и наибольшее число нарушений свободы передвижение за последние несколько лет.