Парламент Ленобласти просит Минтранс построить новую трассу в Финляндию

Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Законодательное собрание Ленинградской области обратится к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой построить альтернативу существующей дороге вдоль Сайменского канала, где постоянно происходят аварии с большим количеством жертв. Соответствующее обращение сегодня, 12 июля, одобрили депутаты областного парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Письмо с просьбой построить новую автомобильную дорогу от федеральной автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» до международного автомобильного пункта пропуска «Брусничное» на государственной границе с Финляндией подготовила постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству парламента Ленобласти по инициативе депутата Владимира Цоя.

Поводом для этой инициативы послужило ДТП с автобусом 16 марта 2017 года. В тот день автобус с сотрудниками «Водоканала», направлявшийся из Петербурга в Финляндия, въехал в кювет и опрокинулся на подъезде к пропускному пункту «Брусничное». Три женщины погибли, еще около 20 человек пострадали. Двумя годами ранее в результате аварии на этой же трассе погибли десять человек.

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Отмечается, что существующая автодорога была построена еще в 1960-е годы как технологическая для обслуживания Сайменского канала на территории, арендуемой Финляндией у России до 2063 года, и не предназначена для международного сообщения.

В плане и продольном профиле автодорога вдоль Сайменского канала на участке между МАПП «Брусничное» на территории России и «Нуйямаа» на территории Финляндии имеет параметры для движения транспортных средств с максимальной скоростью 60 км/час, однако водители всё равно ее значительно превышают, обращают внимание парламентарии.

Особенно отчетливо, как уточняют в своём обращении депутаты, извилистость трассы проявляется вблизи шлюзов Пялли и Цветочное (Ряттиярви), где дорога пересекает канал. При этом радиусы наиболее крутых поворотов составляют около 60 метров, наименьшие радиусы выпуклых и вогнутых кривых — 1800 метров, что обеспечивает видимость всего 65 метров. В свою очередь, ширина проезжей части дороги составляет 8 метров, ширина обочин — 0,25 метров, ширина мостовых переходов через канал — 7 метров.

«Существующие технические характеристики автомобильной дороги не соответствуют сложившейся интенсивности дорожного движения, что является причиной недостаточной пропускной способности и негативно сказывается на безопасности дорожного движения, приводя к смертельным ДТП», — делают вывод парламентарии.

Также депутаты отмечают, что строительство новой трассы разовьет конкурентоспособность транспортного потенциала России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Финляндии выразили готовность рассмотреть вопрос о поэтапном создании свободной экономической зоны в районе Сайменского канала в Выборгском районе Ленобласти, а также участвовать в спрямлении проходящей там дороги. Об этом в ходе одной из рабочих поездок после очередного ДТП с пострадавшими на этой трассе сообщал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Губернатор также отметил, что еще после первой подобной аварии в 2014 году он обращался в различные федеральные структуры с аналогичными инициативами, однако два года лоббирования так и не увенчались результатом.

Ранее сообщалось о планах обратится с просьбой помочь в строительстве новой трассы к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, однако, как уточнил Владимир Цой в беседе с корреспондентом агентства, в ходе проработки вопроса было принято решение направить обращение в Минтранс.

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