«Раз сказали людям «Русский мир», их уже будет не остановить» — Лимонов

Москва, , 16:06 — REGNUM Идея Русского мира продолжит жить и развиваться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов во время круглого стола в ИА REGNUM.

«Национальная ментальность — сложная вещь. Однажды, когда показан пример (воссоединение Крыма с Россией — прим. ИА REGNUM ) и сказали, что это можно, то теперь от всех правителей будут требовать, тащить за штаны, как дети — сказали «Русский мир», так давайте Русский мир! В этом я абсолютно уверен. Нас не будет, но этот процесс не остановить. Он будет дальше идти», — заявил Лимонов.

По его мнению, осознание значимости и силы собственного государства представляет для людей огромную ценность. Этим же объясняется рост популярности Иосифа Сталина в постсоветский период.

«Совесть народная обращалась к Сталину — и это понятно. Люди были настолько унижены и оскорблены… <…> И когда волею обстоятельств и определённой воли всё-таки со стороны власти оказалось, что Крым — наш, то люди стали глядеть на мир по-иному», — заявил Лимонов.

«Это очень важно для людей. У нас вульгарный экономизм господствует. Говорят, что наши люди заботятся только о холодильнике и о своём брюхе. Во множестве есть такие люди, которые просто хотят быть сытыми. Но это не идёт в противоречие с тем, что человеку нужно, выглянув в окно, сказать — я живу в великом государстве, великой державе! Это так необходимо, как никакой хлеб, никакой кефир. Это нужно. Власть забыла об этом и (не помнила об этом) все последние 25 лет», — подчеркнул он.

Напомним, что 12 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова. Видеозапись выступления доступна по ссылке.