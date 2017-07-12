Отдельное министерство займется воспеванием солдат ВСУ, воюющих в Донбассе

Киев, , 15:31 — REGNUM Возможность создания министерства ветеранов поручил рассмотреть Верховной раде президент Украины Петр Порошенко, сообщает 12 июля УНИАН.

Новое министерство будет отвечать за увековечивание и прославление военнослужащих украинской армии, участвующих в гражданской войне в Донбассе против собственных сограждан. По мнению президента Украины, именно эти солдаты ВСУ должны стать «примером» для будущих «защитников отечества».

Читайте также: ДНР: ВСУ уничтожили в Донбассе более тысячи гектаров леса

Также Петр Порошенко добавил, что 300 тыс. солдат ВСУ прошли через гражданскую войну в Донбассе с 2014 года.

Напомним, зимой 2014 года на Украине произошел неконституционный государственный переворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Новая власть начала политику притеснения и угнетения русскоговорящего населения Украины, что привело к отделению от нее Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Читайте также: Более двух тысяч детей ДНР стали вынужденными переселенцами

Киев не признал российский Крым, ДНР и ЛНР, назвал жителей республик «сепаратистами» и «террористами» и направил регулярную армию, военную технику и авиацию для силового подавления протестов в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Солдатам ВСУ, воевавшим в Донбассе, запретили выезжать в Европу