Назначена дата оглашения приговора по делу об убийстве Немцова

Москва, , 15:26 — REGNUM Московский окружной военный суд огласит приговор в отношении пяти подсудимым по делу об убийстве политика Бориса Немцова утром 13 июля, сообщили в суде.

Суд удалился для вынесения приговора. Судья Юрий Житников назначил оглашение приговора на 13 июля на 11:00 мск.

В ходе заседания 12 июля подсудимые в своем последнем слове заявили о своей невиновности и попросили прощения у родных и близких.

Коллегия присяжных ранее вынесла решение об их виновности.

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному заключению Заура Дадаева, который выстрелил в Немцова на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

Еще для четверых подсудимых — Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева прокурор просит назначить окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы, 21 года, 19 и 17 лет соответственно.

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