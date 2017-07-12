В Литве завершился политический сезон

Вильнюс, , 15:23 — REGNUM После того, как Сейм Литвы одобрил поправки к закону о лесах, закончилась весенняя сессия парламента, а главная правящая партия страны — Союз крестьян и зеленых Литвы — отчиталась, что сумела принять «все запланированные правовые акты и открыла путь переменам в государстве». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 июля.

«Лесное хозяйство, высшее образование, Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai), предприятия, осуществляющие контроль над обеспечением сохранности дорог, пакет ограничения потребления алкоголя, цены на компенсируемые лекарства, обновленные Национальная стратегия безопасности и Национальная энергетическая стратегия — это только существенные реформы управления государством, которые привлекли больше всего внимания общества. Еще несколько десятков изменений меньшего масштаба в сферах управления государством становятся хорошим стартом для правительства, чтобы начать проводить системные изменения во всей Литве», — рассказал председатель крестьян Рамунас Карбаускис.

В самом конце весенней сессии в Сейме были одобрены поправки к закону о лесах, согласно которым будет отменено конкретное число лесничеств, а ныне отдельно действующие 42 юридических лица будут объединены в одно государственное предприятие. Это, считают авторы реформы, позволит эффективнее управлять государственными лесами, избежать растраты административных ресурсов, благодаря реформе больше внимания будет уделяться прямой работе в лесу, повысится финансовый возврат государственного имущества. Критики законопроекта утверждают, что реформа готовится ради превращения Литвы в древесно-сырьевой придаток крупных деревообрабатывающих транснациональных компаний.

Продлённая весенняя сессия Сейма завершилась 11 июля, в следующий раз на пленарное заседание литовские парламентарии соберутся после летних каникул.