«Российской власти придётся порвать с Ельциным и Горбачёвым» — Лимонов

Москва, , 15:45 — REGNUM Рано или поздно российской власти придётся перестать связывать свою преемственность с Борисом Ельциным и Михаилом Горбачёвым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов во время круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

«Сейчас, сохраняя преемственность власти, наши нынешние руководители избегают критиковать в лоб и Горбачёва, и Ельцина. <…> Но на самом деле тут пуповину однажды надо перегрызть. Придётся. Иначе всё будет больше вопросов», — заявил Лимонов.

Он отметил, что они виновны не только в том, что более 25 млн человек оказались за пределами Российской Федерации после 1991 года — так, на совести Михаила Горбачёва лежат и войны в Югославии.

«Сербы его ненавидят. Он позволил объединиться двум Германиям, и Германия вновь стала пытаться контролировать те же территории, где проживали немцы — в частности, Австро-Венгрию. А Австро-Венгрия — это и Хорватия, и Словения… Немцы считают, что это и их земли. Они стали сбрасывать оружие в Хорватию, а мы тут радовались», — заявил Лимонов.

«Помните кабинеты истории, где от Ивана Калиты были собиратели русских земель? И как вы себе представляете портреты разбазаривателя, человека, который отдал всё — рядом висит портрет? В любом отделе внутренних дел висят ещё царские министры внутренних дел. И точно так же висят все остальные — и Берия висит. Эта преемственность правильная. А вот убрать Ельцина надо. Придётся», — заключил Лимонов.

Напомним, что 12 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова. Видеозапись выступления доступна по ссылке.