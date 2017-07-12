Уроженец Ижевска планирует принять участие в выборах на пост президента РФ

Ижевск, , 15:15 — REGNUM В выборах на пост президента России, которые состоятся в 2018 году, в качестве самовыдвиженца планирует принять участие уроженец Ижевска Владимир Смирнов. Предвыборная программа опубликована на сайте претендента. Кроме программы, на сайте представлены предполагаемые первые пять распоряжений в должности президента.

В частности, Смирнов намерен повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей; принять Антикоррупционную программу, реорганизовать систему государственного управления и сократить число чиновников «минимум» на 40%; запретить перекрытие движения для обеспечения передвижения государственных чиновников, в том числе и президента; а также отменить служебные автомобили для депутатов государственных и региональных дум и парламентов и сократить число помощников депутатов Госдумы с семи до одного человека.

Также Смирнов указывает причины, по которым он может справиться с поставленными задачами. «Практически вся моя трудовая деятельность — это руководство предприятиями и группами предприятий в самых разных отраслях экономики, часто удаленных друг от друга, с численностью работников более 2 тыс. человек. Я всегда возглавлял их в кризисные моменты, когда они становились убыточными и находились в тяжелом состоянии».

В качестве причин для участия в выборах Смирнов называет необходимость «резко поднять уровень благосостояния граждан страны; ликвидировать коррупцию; не допустить разделения общества на различные антагонистические группы».

Смирнов родился в Ижевске в 1968 году. С 2008 по 2017 год работал руководителем Нижегородского филиала ХК «Золотой колос» в Татарии, руководителем Ульяновского филиала корпорации «Сантимир» в Нижегородской области, исполнительным директором ГК НАПКО (аффилированная с ПАО ГК Черкизово), директором АО «Оптрон-Ставрополь».

Судя по опубликованной информации, в настоящее время проживает в Ставрополе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. По данным ЦИК, избирательная кампания по выборам президента России начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года.

Согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром», 66% жителей РФ хотят видеть действующего президента страны Владимира Путина на этом посту и после выборов 2018 года. При этом 56% опрошенных безотносительно к тому, кто будет избран на пост президента России в 2018 году, заявили о том, чтобы он проводил такую же линию во внешней политике, как в настоящее время. 42% участников опроса поддерживают внутреннюю политику.