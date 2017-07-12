Крымские турбины: МИД Германии не уверен, нарушены ли санкции

Берлин, , 15:14 — REGNUM Предположение о нарушении санкций, которое могло произойти при поставке в Крым газотурбинных установок немецкой компании Siemens, требует проверки. Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии.

«Эту проверку ведут компетентные органы», — пояснил дипломат в беседе с РИА Новости.

Напомним, дочернее предприятие «Ростеха» — «Технопромэкспорт» (ТПЭ) — строит на территории Крымского полуострова две тепловые электростанции мощностью 470 МВт каждая. В первом квартале 2018 года должен состояться запуск первых блоков ТЭС.

6 июля агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ходом строительства источники сообщило о доставке на полуостров двух из четырех газовых турбин. Оборудование якобы произведено немецкой компанией Siemens, однако поставка в регион зарубежных агрегатов противоречит наложенным на Крым ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск Siemens к компании «Технопромэкспорт» и собственной структуре немецкого концерна «Сименс технологии газовых турбин». Представитель концерна Вольфрам Трост пояснял, что Siemens выступил инициатором уголовного расследования.

Позже другой представитель немецкой компании, Филипп Энч, заявил, что доказательства принадлежности крымских турбин у Siemens отсутствуют. Вместе с тем основания для такого подозрения имеются.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые получили строящиеся в Крыму электростанции, произведены в России из компонентов отечественного производства.

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