Матвиенко: Ужесточение въезда граждан РФ на Украину — «циничное решение»

Москва, , 15:11 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «циничным» решение украинских властей ужесточить контроль въезда на территорию Украины граждан РФ и пообещала, что Москва будет следить за развитием ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, это «абсолютно нелогичное» решение принято для того, чтобы «публично продемонстрировать неуважительное отношение к нашей стране, главное, к собственным гражданам».

От ограничений, которые являются не только административным барьером, пострадают все, кто имеет дружеские связи с Россией, сотрудничает с ней или приезжает в Россию на работу.

«Мы будем смотреть за развитием ситуации, внимательно будем взвешивать наши ответные меры, необходимость их и целесообразность, чтобы не усугубить ситуацию, не нанести вред ни нашим гражданам, ни гражданам Украины», — пояснила Матвиенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о введении биометрического контроля для граждан других стран, которые пересекают границу страны. По его словам, соответствующие проекты решений уже подготовлены.

Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что для граждан РФ будет введена система предварительной электронной регистрации для граждан России, которые хотят въехать на Украину.