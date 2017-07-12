Лидер испанских социалистов призвал бороться за «честную глобализацию»

Нью-Йорк, США, , 15:20 — REGNUM Лидер испанских социалистов Педро Санчес 11 июля с трибуны ООН призвал социал-демократические партии по всему миру объединиться и сделать ставку на «справедливую глобализацию», которая борется как с изоляционизмом, так и с неолиберализмом, сообщает La Vanguardia.

«Крайне важно, чтобы все прогрессивное человечество мира объединилось, чтобы воплотить нашу мечту о справедливости и прогрессе в наших обществах», — заявил Санчес в ходе своего выступления в Совете Социалистического интернационала во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По мнению генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии, социал-демократия должна защищать «справедливую глобализацию», которая служит «большинству граждан», обеспечивая равенство полов и заботу о планете.

Возрождение проекта «другой» глобализации должно стать одним из «главных приоритетов» социалистических партий, заявил Санчес.

«Совершенно иной фокус на изоляционизм и ультра-национализм мы видим во многих странах Европы, однако он также должен отличаться от беззаконной глобализации, которая насадила неолиберализм во многих уголках нашей планеты», — добавил Санчес.

Лидер испанских социалистов в этом смысле говорил о потребности в «многополярности экопрогрессистов», чтобы они «поставили целью права человека, борьбу с неравенством, охрану окружающей среды и мира».

Он также предложил Социалистическому интернационалу работать над планом изменения климата и настаивал, в связи с выходом США из Парижского климатического соглашения, на том, чтобы прогрессисты «усиливали и укрепляли» свою приверженность этим целям.

По его мнению, в Европе «начнется восстановление социальной демократии в основных странах», однако «есть еще много работы впереди».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывавший заседание Социнтерна речью, в которой он обратил внимание на климат всеобщего недоверия, который царит сегодня в мире, и то, что он в значительной степени обусловлен результатами глобализации.

«Истина заключается в том, что когда мы живем в мире, где 8% населения обладает тем же богатством, что и половина человечества, то значит что-то не так», — заявил Гутерриш в своей речи.

Эта ситуация породила, как он выразился, «дефицит доверия», который материализуется в результатах последних выборов и референдумов с растущим негативным отношением к учреждениям и международным решениям именно тогда, когда решения основных проблем должны быть глобальными.

Напомним, повестка встречи Социнтерна, проходящей 11 и 12 июля в Нью-Йорке, включает дискуссии по таким вопросам, как многополярность и защита демократии, а также несколько внутренних решений.

Среди них решение Совета вновь назначить лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса в качестве одного из вице-президентов Совета, на должность, которую он уже занимал с декабря 2014 года, пока не был заменен Хавьером Фернандесом в марте 2016 года.

Социалистический интернационал представляет собой группу социал-демократических и рабочих партий по всему миру, возглавляемую бывшим премьер-министром Греции Йоргосом Папандреу и генеральным секретарем чилийцем Луисом Айалой.