Секретарь Генсовета «ЕР» посетил с рабочим визитом Белгородскую область

Белгород, 12 июля 2017, 15:10 — REGNUM Встреча прошла в посёлке Прохоровка, где с самого утра развернулись торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине битве под Прохоровкой — одному из величайших сражений Великой Отечественной войны. Во встрече также приняла участие секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Наталия Полуянова.Сражение под Прохоровкой считается одним из крупнейших в истории с участием бронетехники, с обеих сторон было до полутора тысяч танков и самоходных установок. Именно здесь в 1943 году советские войска нанесли контрудар по лучшим немецким танковым частям, и враг был вынужден отступить. Решилась судьба противостояния на Курской дуге, и ход войны окончательно был изменён.
Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Звоннице» и к скульптурной композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России: Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков».
"Нас всех объединяет великая история нашей страны, великая история нашего народа, великая Победа наших отцов и дедов в страшной войне с фашизмом. Прохоровское поле — символ победы добра над злом, символ силы народного духа. Мы должны быть достойны тех, благодаря кому мы живем, говорим на родном языке и смотрим на мирное небо над головой. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за то, что отстояли нашу землю, нашу свободу и мир. Крепкого здоровья вам и низкий поклон!», — сказал в обращении к ветеранам Сергей Неверов.
Торжества продолжились театрализованным праздником «Третье ратное поле России», где состоялось выступление сводного хора и сводного оркестра Белгородской государственной филармонии, прозвучали произведения лауреатов конкурса на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства.
В рамках обзорной экскурсии делегаты посетили знаменитый в области храм Святых Апостолов Петра и Павла, музей-заповедник бронетанковой техники «Прохоровское поле», который был создан при поддержке Президента РФ Владимира Путина, и осмотрели скульптурные композиции в Парке Победы.