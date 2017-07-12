Секретарь Генсовета «ЕР» посетил с рабочим визитом Белгородскую область

Белгород, , 15:10 — REGNUM Встреча прошла в посёлке Прохоровка, где с самого утра развернулись торжественные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине битве под Прохоровкой — одному из величайших сражений Великой Отечественной войны. Во встрече также приняла участие секретарь Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель губернатора области Наталия Полуянова.

Сражение под Прохоровкой считается одним из крупнейших в истории с участием бронетехники, с обеих сторон было до полутора тысяч танков и самоходных установок. Именно здесь в 1943 году советские войска нанесли контрудар по лучшим немецким танковым частям, и враг был вынужден отступить. Решилась судьба противостояния на Курской дуге, и ход войны окончательно был изменён.

Участники митинга почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Звоннице» и к скульптурной композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России: Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков».

"Нас всех объединяет великая история нашей страны, великая история нашего народа, великая Победа наших отцов и дедов в страшной войне с фашизмом. Прохоровское поле — символ победы добра над злом, символ силы народного духа. Мы должны быть достойны тех, благодаря кому мы живем, говорим на родном языке и смотрим на мирное небо над головой. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за то, что отстояли нашу землю, нашу свободу и мир. Крепкого здоровья вам и низкий поклон!», — сказал в обращении к ветеранам Сергей Неверов.

Торжества продолжились театрализованным праздником «Третье ратное поле России», где состоялось выступление сводного хора и сводного оркестра Белгородской государственной филармонии, прозвучали произведения лауреатов конкурса на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства.

В рамках обзорной экскурсии делегаты посетили знаменитый в области храм Святых Апостолов Петра и Павла, музей-заповедник бронетанковой техники «Прохоровское поле», который был создан при поддержке Президента РФ Владимира Путина, и осмотрели скульптурные композиции в Парке Победы.