Глава МИД Франции Ле Дриан совершит визит в страны Персидского залива

Париж, , 15:07 — REGNUM

Глава МИД Франция Жан-Ив Ле Дриан совершит официальный визит в Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты 15−16 июля в рамках работы по снижению напряженности между этими странами по вопросу противостояния с Катаром, сообщает Reuters.

С такой информации выступило внешнеполитическое ведомство страны.

«Будучи обеспокоенным нынешней напряженностью, влияющей на эти страны, с которыми мы [Франция] имеет близки и дружественные связи, мы призываем к скорейшей деэскалации, которая будет в интересах всех сторон», — указывается в заявление МИД Французской республики.

В заявлении ведомства также указывается, что поездка главы МИД соответствует таким же шагам, предпринятым США, Великобританией и ФРГ.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Страны предъявили ультиматум Дохе, состоящий из 13 пунктов, выполнение которого позволило бы восстановить прежний уровень взаимоотношений. Катар категорически отверг выдвинутые требования.

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