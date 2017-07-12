Депутат Европарламента: НАТО не готово защищать Украину

Киев, , 15:08 — REGNUM Защищать Украину военным путем НАТО не готово, заявил 12 июля заместитель председателя Европарламента Александер Граф Ламбсдорфф в интервью Deutsche Welle.

По его словам, страны-члены НАТО готовы поддерживать реформы и «демократическое развитие» Украины, однако не готовы ее защищать согласно пятой статье Устава Североатлантического альянса.

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«Но дать гарантию соблюдения [членами Североатлантического альянса] пятой статьи Устава НАТО, который расценивает нападение на одну страну НАТО как атаку на все страны альянса… Я не вижу готовности к этому», — сказал Граф Ламбсдорфф.

Он также отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе не должен решаться второпях, к нему нужно подходить с «большим терпением и осторожностью».

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Напомним, 10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил визит в Киев, где провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе визита Столтенберг заявил, что НАТО будет «укреплять помощь Украине во многих сферах».

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