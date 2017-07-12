Песков рассказал о поездке Путина на остров Валаам

Москва, , 14:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, прибывший 11 июля на карельский остров Валаам, держит под своим контролем проблемы местного монастыря. Об этом сообщил в среду, 12 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (президент) давно, можно сказать, держит под своим контролем проблемы монастыря, — сказал представитель Кремля журналистам. — И в плане хозяйственной деятельности помогает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин прибыл на карельский остров Валаам. На острове глава государства останется до 13 июля. Здесь же находится и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, цель поездки которого — Валаамский монастырь.

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