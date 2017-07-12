Пуск крылатой ракеты атомной подлодкой «Томск» записали на видео

Хабаровск, , 14:58 — REGNUM

Пуск крылатой ракеты успешно проведен атомным подводным крейсером «Томск» Тихоокеанского флота, сообщили 12 июля в пресс-службе Восточного военного округа.

«Экипаж атомного подводного крейсера «Томск» Тихоокеанского флота (ТОФ) во время выполнения плановых задач в море успешно произвел пуск крылатой ракеты по береговой цели», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сверхзвуковая крылатая ракета «Гранит» была запущена из акватории Охотского моря. Пуск произведен из подводного положения по наземной мишени. Мишень находилась в Камчатском крае на полигоне Кура.

Российскими подводниками выполнено свыше десяти различных боевых упражнений. В числе прочих были скрытное перемещение под водой на позицию пуска, а также уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.

Отметим, что «Томск» в 2016 году оказался на первом месте в состязаниях на первенство ВМФ РФ, которое проводилось между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению «условных» кораблей противника. При этом стрельбы проводились крылатыми ракетами по морским мишеням.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля атомный подводный крейсер «Смоленск» провел успешный пуск ракеты «Гранит». Учебный пуск проходил в акватории Баренцева моря в плановом режиме.

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