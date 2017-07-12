Глава МЧС встретился с жителями подтопленных домов в Новгородской области

Крестцы, Новгородская область, , 14:54 — REGNUM Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков сегодня, 12 июля, посетил посёлок Крестцы Новгородской области, наиболее пострадавший после проливных дождей. Как сообщает пресс-служба МЧС, в зоне подтопления в этом районном центре оказались 84 приусадебных участка, в том числе 71 жилой частный дом, где проживают 84 человека, в том числе 12 детей.

Всего в Новгородской области в результате проливных дождей, прошедших 30 июня, по данным ведомства, были подтоплены 95 приусадебных участков.

Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным министр встретился с жителями посёлка, чтобы выяснить, какая дополнительная помощь им нужна.

В настоящее время Владимир Пучков и Андрей Никитин проводят совместное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и правительства Новгородской области. В ходе совещания будут выработаны дополнительные меры как по оказанию помощи пострадавшим, так и по проведению восстановительных работ.

«На данный момент подтопленных домов в посёлке Крестцы нет. Все повреждённые дороги восстановлены», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации. Подтопления также коснулись Любытинского района, в том числе крупного населённого пункта Неболчи. В трёх районах области — Любытинском, Крестецком и Окуловском — были повреждены участки 22 автомобильных дорог. Сейчас проезд по всем разрушенным дорогам восстановлен.

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