В Кировской области приняты решения о доплатах семьям с детьми

Киров, , 14:54 — REGNUM В Кировской области по инициативе временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Васильева принят закон о ежемесячной доплате семьям с двумя детьми, где второй ребенок не посещает детский сад.

В 2019 году на доплаты семьям с двумя и более детьми планируется выделить 125 миллионов 940 тысяч 400 рублей.

Ежемесячную социальную выплату в размере 5000 рублей будет получать один из родителей (усыновителей) второго ребенка, рожденного (усыновленного) после 31 августа 2017 года, в семьях которых среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 21 тысячи рублей.

Ранее, несмотря на непростую ситуацию с областным бюджетом, по инициативе Игоря Васильева был продлён срок предоставления регионального материнского капитала на детей, родившихся по 31 декабря 2018 года.

Также установлен единый размер регионального материнского капитала на каждого третьего ребёнка и последующих детей независимо от очередности их рождения — 75 000 рублей.