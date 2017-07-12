Франция создаст 12, 5 тыс. мест проживания для беженцев до 2019 года

Париж, , 14:53 — REGNUM

Правительство Франции создаст 7,5 тыс. мест проживания для мигрантов, обращающихся за предоставлением им статуса беженцев, а также 5 тыс. для тех, кого уже признали таковым, сообщает Le Point.

С таким заявлением выступил глава французского правительства Эдуар Филипп 12 июля. Он также отметил, что для решения проблемы интеграции беженцев назначено ответственное межминистерское лицо.

По словам Филиппа, 4 тыс. мест будет создано в 2018 году для тех, кто обращается за предоставлением статуса беженцев. В следующем, 2019 году, будет создано дополнительно 3,5 тыс.

Более того, добавил премьер-министр Франции, за тот же период будет создано 5 тыс. мест проживания будет создано для упрощения получения жилья беженцами.