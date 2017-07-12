«Япония пытается надавить на КНДР через китайскую нефть»

Гамбург, Германия, , 16:39 — REGNUM Япония пытается воздействовать на Северную Корею посредством Китая, а точнее, за счет поставок нефти из КНР в КНДР. Как сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники, близкие к японскому правительству, премьер-министр страны Синдзо Абэ призвал председателя Китая Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в Северную Корею. Произошло это на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Отмечается, что Абэ настаивал на том, что крайне важно, чтобы давление на КНДР было усиленно. Японский премьер высказался за то, чтобы Китай играл «более конструктивную роль», в том числе это касается энергетической отрасли.

Цзиньпин, со своей стороны, сказал, что Пекин уже осуществляет все необходимые меры для того, чтобы воздействовать на Пхеньян. Например, Китай поддерживает санкции ООН. Главным образом, это приостановление импорта угля из КНДР. Однако Китай по вопросу Северной Кореи выступает не за «односторонние санкции», а за ведение диалога между всеми сторонами конфликта, подчеркнул лидер КНР. Как отмечает издание, соответствующая встреча прошла в субботу, 8 июля, в Гамбурге.

Напомним, что 4 июля КНДР в очередной раз осуществила запуск баллистической ракеты. На следующий день было созвано заседание СБ ООН, на котором ряд таких стран как Великобритания, США и Франция осудили северокорейские ракетные испытания и заявили, что это событие должно стать причиной для введения новых санкций в отношении Северной Кореи.

Российская сторона, в частности заместитель постоянного председателя Владимир Сафронов считает, что ограничительные меры только «загоняют в тупик» ситуацию на Корейском полуострове. Что касается последней запущенной ракеты, то, по мнению США, речь идет о межконтинентальной ракете, Россия же говорит о том, что это была ракета средней дальности.

В связи с последней ситуацией, как писало The Associated Press со ссылкой на свои источники, американская сторона распространила среди России, Китая, Франции и Великобритании, постоянных членов СБ ООН, проект резолюции, в котором говорится о введении новых санкций против Северной Кореи. Сообщалось, что Россия и Китай не поддержат американский проект резолюции СБ ООН по поводу новых ограничительных мер в отношении Пхеньяна.

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Напомним, что с 2006 года, когда Северная Корея провела первый раз ядерные испытания, Организация объединенных наций ввела санкции против страны. С тех пор военные испытания в КНДР становятся причиной обсуждений во всем мире, протестов против этих действий в Японии, Южной Кореи и США, созывов СБ ООН, а также принятия все новых ограничительных мер в отношении страны. Однако ожидаемого эффекта все это на КНДР не производит.

В Северной Корее нефтяная промышленность развивается, правда, очень нестабильно. Например, в стране существует всего два НПЗ завода мощностью по 2 млн баррелей в год. Одной из основных причин тому — санкции в отношении КНДР. С 2000-х годов Пхеньян пытается разрабатывать свои нефтегазовые месторождения, согласно информации СМИ, КНДР даже удавалось заключить несколько соглашений с иностранными компаниями по совместной работе в этой отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Южная Корея относительно давно хотят использовать ограничения поставок своих энергоресурсов в КНДР как способ давления на Пхеньян. Сеул и Вашингтон рассматривали возможность прекращения экспорт горюче-смазочных материалов в эту страну. Однако в этом случае, как отмечалось, необходимо учитывать интересы Китая, самого крупного экспортера нефтепродуктов в КНДР. Поэтому если Корея и США договорятся между собой по поводу сокращения поставок нефти в КНДР, то потом им придется заручиться поддержкой КНР.

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