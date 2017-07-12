Песков о встрече сына Трампа с адвокатом: Мы в этом сериале не играем

Москва, , 14:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал раздуваемую СМИ историю о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом летом 2016 года «затянувшимся сериалом», в котором Россия не участвует и не играет.

По его словам, эта история стала очередным витком, появление которого очевидно после встречи президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на саммите G20.

«В целом, конечно, это напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США, но не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу, мы в таких сериалах не участвуем и не играем», — пояснил Песков.

Представитель Кремля так же отметил, что представлять Россию, как заявляют в США, Весельницкая не могла: адвокат представляет государство, если «он участвует в кейсе» от имени Российской Федерации, где страна выступает истцом или ответчиком.

«В данном случае об этом речи не шло. Поэтому такая постановка вопроса, такая формулировка является неуместной и абсурдной», — заключил Песков.

Напомним, 11 июля стало известно о намерении специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, назначенного Минюстом США, заняться изучением сведений о контактах сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Ранее о встрече Трампа-младшего и Весельницкой сообщила газета The New York Times. Отмечалось, что адвокат, встреча с которой состоялась в разгар президентской кампании в США, якобы обладает «связями в Кремле».

При этом сын главы США согласился на встречу в обмен на обещание дать ему компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон, поясняло издание. Позже Трамп-младший опубликовал в своем Twitter переписку с договоренностью о встрече. Сама Весельницкая опровергла наличие у нее какого-либо компромата на Клинтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров об инциденте с сыном Трампа: Серьёзные люди делают из мухи слона