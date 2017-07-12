С падением его популярности Абэ будет труднее внести поправки в конституцию

Токио, , 14:30 — REGNUM

Задача премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который на протяжении долгого времени стремился пересмотреть основной закон страны, осложнилась, после того как уровень его популярности и общественной поддержки ослаб, сообщает Reuters.

Об этом заявил 12 июля один из членов правящей в Японии Либерально-демократической партии. Так, уровень поддержки главы японского правительства достиг самой низкой отметки с тех пор, как он Абэ вернулся в большую политику в 2012 году.

О необходимости пересмотра конституции страны и отмены девятой ее статьи Абэ заявил в мае. Законодательная инициатива должна быть произведена к 2020 году. В этот же срок должен быть прояснен статус Сил самообороны.

Для того чтобы поспеть в этот срок соответствующую поправку придется принимать в парламенте в следующем году, поскольку выступающая за пересмотр партия скорее всего лишится большинства в нижней палате парламента в ходе выборов 2018 года.

«Изменения в цели, над которой мы сейчас работаем, нет, однако для ее достижения необходимо больше усилий», — отметил заместитель главы рабочей группы по изменению конституции правящей партии Хаджиме Фунада который добавил, что союзники правящей партии из партии «Комэйто» со все большей осторожностью относятся ко внесению поправок в конституцию.