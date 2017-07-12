«Россия построила на Донбассе две маленькие Московии» — Лимонов

Москва, , 15:19 — REGNUM Будущее ДНР и ЛНР будет похожим на судьбу Приднестровья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявил писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в РФ Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов во время круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

«Я вынужден констатировать, что российская власть свернула революцию в Донбассе. Просто остановила её. <…> Из Донбасса, мне кажется, сделали такие две маленькие Московии. Я в своё время прошёл и Приднестровье, и видел, как Приднестровье превратили в скучную бизнес-республику», — заявил Лимонов.

«Сходный процесс я сейчас вижу в Донбассе. Мне Донбасс лично стал неинтересен. Мне нравилась та русская революция — русскоязычные восстали против гнёта новой киевской власти. Надо было помогать этому восстанию до конца, а не «завёртывать» его», — подчеркнул он.

По его мнению, в то время как Россия оказывает помощь Донбассу и не даёт его завоевать, одновременно в позиции российской власти «чувствуется не то что осторожность, но и трусость». Это было особенно наглядно видеть на примере того, как было остановлено взятие Мариуполя накануне заключения Минских соглашений.

Оценивая дальнейшие перспективы Донбасса, Лимонов предположил, что поскольку как Украина, так и фактически Россия желают невозможного — возвращения неподконтрольных территорий на Донбассе обратно под контроль Киева, — то Минские соглашения никогда не приведут ни к какому результату.

«Будет то же самое, что мы наблюдаем в Корее или на Кипре. Это то же самое. Они увековечивают. Они не решают конфликты, но увековечивают конфликты таким образом. И, скажем цинично, даже просто право сильнейшего в данном случае было бы справедливее, чем вечная ситуация продления таких мук. Это разделённые семьи. Посмотрите, сколько на Донбассе людей гибнут от случайных нервных обстрелов», — заявил публицист.

«Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом ведь тоже Минские соглашения — мне кажется это символичным, и неприятно символичным. Потому что и там остановили конфликт, но так и не решён он до конца», — подчеркнул он.

Напомним, 12 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова.

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