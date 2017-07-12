Лавров об инциденте с сыном Трампа: Серьёзные люди делают из мухи слона

Москва, , 14:24 — REGNUM Информационное освещение ситуации вокруг сына президента США Дональда Трампа-младшего, обвиняемого в контактах с российским адвокатом, вызывает изумление. Об этом заявил 12 июля журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Для меня это дикость, по большому счёту», — отметил Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

По словам Лаврова, абсурдно усматривать проблему и угрозу только в том, что кто-либо общался с адвокатом. Глава МИД РФ пояснил, что об инциденте с сыном Трампа и российским юристом узнал из телевизионного репортажа, однако на следующий день обнаружил, что «западные каналы только об этом и говорят».

«Поразительно, как серьезные люди делают из мухи слона, а может быть, там и мухи никакой нет», — добавил министр.

Напомним, 11 июля стало известно о намерении специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, назначенного Минюстом США, заняться изучением сведений о контактах сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которые имели место в июне 2016 года. По данным CNN, Мюллер в рамках проверки изучит электронную переписку Трампа-младшего.

Ранее о встрече Трампа-младшего и Весельницкой сообщила газета The New York Times. Отмечалось, что адвокат, встреча с которой состоялась в разгар президентской кампании в США, якобы обладает «связями в Кремле». При этом сын главы США согласился на встречу в обмен на обещание дать ему компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон, поясняло издание.

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