В Кремле назвали «политизированными» ограничения США для «Касперского»

Москва, , 14:22 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле считают «политизированным» решение властей США о частичном запрете в стране продукции «Лаборатории Касперского».

По его словам, это коммерческая компания, и она оказывает конкурентоспособные коммерческие услуги.

«Компания буквально несколько дней назад в Екатеринбурге на «Иннопроме» презентовала свои международные проекты президенту Путину», — напомнил Песков.

Он выразил сожаление в связи с решением властей США частично запретить использование продукции компании, однако напомнил, что у «Лаборатории Касперского» есть «необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов».

«Но и Россия, как государство, тоже будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов наших компаний», — заключил он.

Ранее сообщалось, что компания «Лаборатория Касперского» была удалена из двух списков поставщиков продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами США.

По словам представителя Администрации общих служб США (GSA), это было сделано после того, как ведомство «тщательно рассмотрело» возможные действия. Также он напомнил, что приоритетом для GSA является обеспечение «целостности и безопасности систем правительства США».