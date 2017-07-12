Проход авианосной группы ВМС НОАК вызвал переполох на Тайване

Пекин, , 14:16 — REGNUM Ударная авианосная группа ВМС НОАК во главе с первым китайским авианосцем «Ляонин» в ночь с 11 на 12 июля прошла через Тайваньский пролив в непосредственной близости от острова. Эскадра ВМС НОАК возвращалась из Гонконга в порт Циндао.

Проход авианосной группы был встречен с тревогой со стороны тайваньских властей, которые пристально следили за маневрами китайских кораблей. По данным тайваньской стороны, 12 июля в 2:40 по местному времени авианосная группа вошла в зону идентификации ПВО Тайваня, находясь на западной стороне осевой линии пролива, пишет «Жэньминь жибао».

Тем не менее, тайваньская сторона не стала направлять сторожевые корабли для сопровождения китайской эскадры. «Ляонин» не в первый раз оказывается в непосредственной близости от Тайваня — 1 июля спустя три дня после того, как правительство США утвердило поставку вооружения Тайваню на общую сумму $1,4 млрд, ударная авианосная группа ВМС НОАК проследовала мимо тайваньского побережья и направилась в Гонгконг.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 июля Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому ударная авианосная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» примет участие в очередных запланированных учениях в акватории Восточно-Китайского моря.

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