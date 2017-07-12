Госдума упростит отказ от гражданства стран СНГ

Москва, , 14:13 — REGNUM Нормы, касающиеся механизма отказа от гражданства Украины должны распространиться и на другие страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

«Сегодня на рассмотрении комитета по законодательству находится мой законопроект, где вопросы получения справки об отказе от гражданства снимаются не только для жителей Украины, но и для остальных стран. Чтобы не было необходимости получать эту справку гражданами Прибалтийских государств, гражданам Узбекистана и другим», — напомнил Затулин.

Речь идет о получении документа об отказе от гражданства иностранного государства при желании стать гражданином РФ. По словам Затулина, возможность получить российское гражданство по процедуре присвоения статуса носителя русского языка, фактически была заблокирована.

«За все время действия этой нормы всего 3 тыс. человек получили гражданство России как носители русского языка. Большинство 63% — граждане Таджикистана. Потому что это единственная страна в мире, с которой у нас есть соглашение о двойном гражданстве, им не нужно давать эту справку», — рассказал Затулин.

Между тем, по его словам, несколько сотен тысяч граждан Украины, которые «бежали от войны и репрессий с началом гражданской войны на востоке Украины», воспользоваться такой нормой не смогли.

«Теперь граждане Украины, имеющие родственников в России, имеют возможность не предоставлять справку о выходе из гражданства Украины и идти по процедуре носителей русского языка. А гражданам Украины и нашим соотечественникам в других странах, которые не имеют тут родственников, придется дождаться, пока не будет принят мой законопроект», — объяснил Затулин.

Вместе с тем Затулин в ходе обсуждения законопроекта об отказе от гражданства Украины вынес на отдельное обсуждение поправку, которую комитет по законодательству предложил к отклонению. Идея депутата заключалась в признании носителями русского языка тех иностранных граждан, которые проживают или ранее проживали (или их родственники) на территории России или на территории, относившейся к Российской Империи или СССР «на момент прекращения их существования». Сейчас в законе эта территория ограничивается «пределами государственной границы России», что не позволяет, по словам Затулина, «нашим соотечественникам» претендовать на упрощенный порядок получения гражданства России. Поправка призвана снять это ограничение, пояснил депутат. При этом перечень «постсоветских стран», граждане которых будут рассматриваться как носители русского языка, определит правительство, добавил Затулин.

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Представитель МВД выразил готовность проработать этот вопрос в дальнейшем. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ответственному комитету «проработать правильную поправку Затулина» с тем, чтобы через неделю вернуть законопроект во второе чтение и принять ее.

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Согласно принятому во втором чтении законопроекту, для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики. Документом, подтверждающим отказ гражданина от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины.

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