Прокурор просит пожизненный срок заключения для убийцы Немцова

Москва, , 14:02 — REGNUM Прокурор обратился к суду с просьбой приговорить к пожизненному заключению фигуранта дела об убийстве политика Бориса Немцова Заура Дадаева, сообщает «Эхо Москвы».

«Просим назначить Дадаеву окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявила прокурор на заседании Московского окружного военного суда 12 июля.

В суде проходит обсуждение юридических последствий вердикта присяжных. Ранее коллегия присяжных признала пятерых подсудимых по делу Немцова виновными.

Дадаева также признали виновным в том, что он стрелял в Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Другому фигуранту дела Анзору Губашеву прокурор просит назначит окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы, Шадиду Губашеву — 21 года.

Еще двоих подсудимых Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева гособвинение просит приговорить к 19 и 17 годам заключения соответственно.

Политик Борис Немцов был убит в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Заседание по делу о его убийстве состоялось 27 июня, однако коллегия присяжных не пришла к единому мнению после трехчасового совещания и взяла перерыв до 28 июня.

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