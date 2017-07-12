Николас Мадуро отверг «угрозы» США о введении санкций

Каракас, , 13:58 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 11 июля отверг угрозы блокады со стороны США из-за созыва Национального учредительного собрания, собираемого для изменения Конституции и достижения общественного примирения в венесуэльском государстве, сообщает El Diario.

«Империализм (…) продолжает угрожать нам. Если мы созовем Национальное учредительное собрание, то они будут блокировать Венесуэлу. Блокировать Венесуэлу? Венесуэлу никто не заблокирует», — заявил Мадуро во время встречи с женскими организациями во дворце Мирафлорес.

Мадуро добавил, что Венесуэла «является свободной и суверенной страной, и ей не может угрожать или запугать ее ни какая империя мира».

Созыв Учредительного собрания, о котором было объявлено 1 мая, «является нашей проблемой, нашим делом», — подчеркнул Мадуро.

Так президент Венесуэлы отреагировал после того, как сенатор США Маркос Рубио заявил, что если Мадуро будет настаивать на Учредительном собрании, то США введут «жесткие санкции».

Напомним, Национальное учредительное собрание или Конституционная ассамблея была объявлена Мадуро через месяц после начала протестов оппозиции и институционального кризиса, вызванного решением Верховного суда об ограничении полномочий парламента и депутатов.

Антиправительственные протесты в стране продолжаются более ста дней и привели к гибели 91 человека, включая гражданских, участвовавших и не участвовавших в протестах, и сотрудников полиции и Нацгвардии, которые пытаются контролировать действия групп агрессивно настроенных протестующих. Сотни людей получили ранения.

Выборы депутатов в Учредительное собрание назначены на 30 июля, однако оппозиция отказалась в них участвовать и заявила о проведении собственного референдума 16 июля.