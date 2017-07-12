Сын Трампа не рассказывал отцу о юристе из России: «Говорить было не о чем»

Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Факт переговоров сына американского президента Дональда Трампа с российским юристом в 2016 году не был известен будущему 45-му президенту США, заявил Дональд Трамп-младший в интервью телеканалу Fox News.

По словам сына американского президента, встреча с российским юристом Натальей Весельницкой не была настолько важным событием, чтобы сообщать о ней отцу.

«Это было незначимое событие, — сказал он. — Говорить было не о чем».

По словам Трампа-младшего, вскоре после этих переговоров он забыл о них и вспомнил лишь после упоминания в СМИ.

«Для меня это были выброшенные на ветер 20 минут, что стыдно», — признался Трамп.

Напомним, 10 июля стало известно, что Трамп-младший в Нью-Йорке встречался в 2016 году с российским юристом Весельницкой. Темой переговоров была возможность усыновления американцами детей из России.

В СМИ сообщалось, что юрист, по ее словам, обладает компроматом на оппонента Дональда Трампа по выборами бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон.

Весельницкая рассказала в интервью американскому телеканалу подробности своей встречи с Трампом-младшим: он задал ей единственный вопрос, касавшийся информации о финансовых источниках Демократической партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля Дональд Трамп-младший заявил, что готов передать информацию об этой встрече в комитет Сената американского конгресса.

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